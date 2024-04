¿Sabe Ud cuantos jockeys en el Hall de la Fama aún están activos? Aquí se lo contamos

Con el reciente anuncio del National Museum of Racing and Hall of Fame el pasado martes de la exaltación al Hall de la Fama del conocido látigo dominicano Joel Rosario, ya son 112 las luminarias de la fusta que ocupan el preciado honor. De ellos dieciséis (16) son latinoamericanos y entre los latinos, seis (6) son de Panamá, dos (2) de Puerto Rico, dos (2) de Chile, dos (2) de Venezuela y hay cuatro países que tienen un jockey en el Hall de la Fama: México, Perú, Cuba y desde agosto República Dominicana.

De estos 112 grandes látigos del hipismo norteamericano a lo largo de su historia, sólo siete (7), permanecen aún activos y cumpliendo compromisos en los hipódromos del país del norte, ellos son:

1) Mike Smith, de Estados Unidos, exaltado en 2003 y actualmente de 58 años de edad.

2) Kent Desormeaux, de Estados Unidos, exaltado en 2004 y con 44 años de edad.

3) John Velázquez, de Puerto Rico, exaltado en 2012 y de 52 años de edad.

4) Calvin Borel, de Estados Unidos, exaltado en 2013 y de 57 años de edad.

5) Javier Castellano, de Venezuela, exaltado en 2017 y actualmente con 46 años de edad.

6) Victor Espinoza, de México, exaltado en 2017 y de 51 años de edad. Y,

7) Joel Rosario, de República Dominicana, a ser exaltado en 2024 con 39 años de edad.

Estos siete (7) prominentes látigos son los profesionales de la fusta que aún cumplen compromisos de monta en los hipódromos del norte y por tanto tienen la posibilidad de seguir extendiendo sus récords de victorias en carreras comunes y selectivas. Se observa que en este rubro de jockeys en el Hall de la Fama que aún permanecen activos, hay mayoría de jinetes latinoamercanos, ya que cuatro de los siete son de nacionalidades de ese gentilicio.

Estos siete grandes jockeys han sido ganadores de al menos un Kentucky Derby desde 2008, con el liderato en ese rubro para el puertorriqueño John Velázquez, quien ganó cuatro (4) en ese periodo, pero fue distanciado de uno de ellos alcanzado con Medina Spirit en 2021.