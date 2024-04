El Semental que se escapa como líder en carreras de grado en 2024 ¿Lo logrará en el Derby?

Es el semental cuyos hijos han ganado más carreras del la máxima gradación en 2024 en Estados Unidos, con siete (7) y eso sin tomar en cuenta el reciente triunfo de su hijo Laurel River en Meydan llevándose la segunda carrera con mayor premio en el mundo, la Dubai World Cup (G1) de Meydan, Dubai. Es el padrillo Into Mischief, cuyos hijos de la generación nacida en el año 2021 han destacado en sus campañas clásicas. Into Mischief se escapa con 7 Clásicos de Grado contra 4 de sus más cercanos perseguidores.

Entre los hijos de Into Mischief de tres años podemos destacar a Timberlake, ganador del Rebel Stakes (G2), clasificado a un Kentucky Derby en el que no participará, por decisión de sus conexiones luego de su fracaso en el Arkansas Derby (G1), otro notable tresañero es Imagination, ganador del San Felipe Stakes (G2) y segundo en el Santa Anita Derby (G1) a nariz de Stronghold, que tampoco podrá ir al Derby el 4 de mayo por la suspensión que aún pesa sobre su entrenador Bob Baffert por parte de Churchill Downs Inc.

Aún le queda un cartucho a Into Mischief de cara al Kentucky Derby y es el ejemplar que conducirá Junior Alvarado y entrena Bill Mott, la misma dupla que en 2023 fue líder en clásicos de alto nivel y este año asisten con el ganador del Wood Memorial (G2) en Aqueduct, Resilience, ejemplar que mostró grandes avances en 2024. Resilience es ganador de dos carreras en seis actuaciones, de las cuales sus tres últimas como tresañero en 2024 han sido las mejores.

Into Mischief contará también para el Kentucky Oaks (G1), a disputarse el viernes 3 de mayo en Churchill Downs, con la yegua Leslie´s Rose, flamante ganadora del Ashland Stakes (G1) en Keeneland sobre la campeona dosañera de 2023 Just F Y I (Justify), con quien sostendrá revancha en la llamada primera de la triple corona de yeguas. Into Mischief además entre los maduros tiene a Newgate, ganador del Santa Anita Handicap (G1) y a otra serie de corredores clásicos como Atone, Coppola, Into Champagne y otros.