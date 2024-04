¡No creían en él! Yeferson Soteldo se confiesa: "Muy chiquito para jugar al fútbol"

Desde hace varios años Yeferson Soteldo se consolidó como un titular indiscutible con la Selección de Venezuela, a pesar de algunos bajones de rendimiento o actitudes extradeportivas, que le impedían ser regular en sus respectivos.

En la Vinotinto, el extremo criollo siempre ha mostrado un nivel muy alto, siendo en muchas ocasiones el arma más peligrosa del equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista. Así lo demostró en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026, donde el conjunto nacional acabó en puestos de clasificación directa.

Desafortunadamente, su rendimiento irregular a nivel de clubes, provocó que el "Manzanita" no haya dado el salto a Europa y que toda su carrera sea en ligas de Brasil, Venezuela o México.

A sus 26 años, el futbolista venezolano ha jugado en un total de siete equipos: Santos, Zamora, Universidad de Chile, Toronto, Huachipato, Tigres y Gremio. Sin embargo, su primera escuadra fue el Caracas Fútbol Club (sólo categorías inferiores) y el recuerdo en los "Demonios Rojos" no es nada positivo.

El Caracas FC desaprovechó la oportunidad

En una entrevista para TLT, "Soteldinho" confesó que en el Caracas nunca confiaron en él e incluso lo juzgaban por ser muy pequeño, "Yo sabía que yo tenía talento cuando me vine de Caracas. Probé en Portuguesa, mi tierra natal y una persona me dijo que 'yo era muy chiquito para jugar al fútbol' y bueno. Fue otra decepción más (risas). Luego se me dio en Zamora".

No cabe dudas, que con el pasar del tiempo los directivos se deben estar arrepintiendo de esta decisión, puesto que, Soteldo demostró que su estatura (1.60 metros) no le impidió para convertirse en un ídolo de la Vinotinto.