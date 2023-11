Yeferson Soteldo es el mejor jugador del Brasileirao en esta estadística (+Detalles)

El 2023 para Yeferson Soteldo ha sido una montaña rusa de emociones, sobretodo con su rendimiento dentro de los terrenos de juego. El internacional con la Selección Vinotinto regresó al Santos de Brasil el pasado mes de julio, luego de una fallida travesía por el fútbol de los Estados Unidos y la máxima división del fútbol mexicano, con el Toronto y los Tigres UANL respectivamente.

La llegada de “Soteldinho” en su segundo período con el Santos no empezó de la mejor manera. La relación con el entonces director técnico del club, Paulo Turra, no era la indicada; incluso, el venezolano admitió no querer jugar bajo el mando del estratega brasileño. Sin embargo, desde la llegada de Marcelo Fernandes como director técnico interino el pasado mes de septiembre, el criollo ha encontrado su mejor nivel dentro del campo.

De igual forma, se ha evidenciado un cambio en la mentalidad del jugador venezolano en los últimos meses, siendo mucho más participativo y contundente de cara a gol en los últimos encuentros. Asimismo, el oriundo de Acarigua se vistió de héroe en el último encuentro del conjunto “Peixe” por la Serie A del Brasileirao, puesto que asistió a Messias para colocar el empate 1-1 ante Botafogo en el último minuto del tiempo regular.

Números de Soteldo en la temporada

Gracias a ese pase de gol, el ex jugador del Zamora FC llegó a seis asistencias en la temporada, estableciéndolo como uno de los mejores asistidores de la máxima división del fútbol brasileño, a cuatro pases de gol de Luis Suárez, quien es el mejor asistidor de la temporada.

A su vez, de acuerdo con “SofaScore”, el extremo de la Vinotinto es el extremo con más asistencias en lo que va de temporada, al haber conseguido su sexto pase de gol en 19 partidos disputados en la reciente temporada del fútbol brasileño. De igual forma, Soteldo ha ganado 117 duelos y completado 54 regates, así como también registra un gol, siete oportunidades creadas y treinta y tres pases decisivos.

El venezolano podrá seguir aumentando dichos números este miércoles 29 de noviembre cuando se vea las caras ante Fluminense en el encuentro correspondiente a la 36º jornada de la primera división de Brasil. El Santos se ubica en la décimo quinta posición de la tabla (15º), dos puntos por encima del Bahía, quien es el equipo que delimita la zona de descenso.