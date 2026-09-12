Thierry Henry tiene claro al ganador del Balón de Oro 2026

Thierry Henry es uno de los delanteros más sorprendentes en la historia del fútbol. Su capacidad goleador, con su velocidad y talento fueron clave para una era dorada de la Premier League. En esa línea, sabe quién debe ganar el Balón de Oro en 2026 y tiene clara las razones.

Para Henry el Balón de Oro no tiene que ganarlo un jugador con más título grupales, de hecho enfatizó al respecto: "Lo debería ganar Kylian Mbappé. Y sí, la gente me dirá que no ha ganado ningún trofeo, pero ha ha pasado que algún ganador del Balón de Oro no levantó ninguna competición".

Tras lo dicho declaró de manera contundente las razones para que Kylian Mbappé se coroné con el título individual: "Lo cierto es que Mbappé fue el máximo goleador de la Champions, el máximo goleador de LaLiga y también el del Mundial". Palabras clave para decantarse por 'Kyky'.

Kylian Mbappé se perfila con fuerza hacia el Balón de Oro

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más determinantes del fútbol actual. El francés fue preguntado sobre el Balón de Oro en la previa de la Jornada 1 de la UEFA Champions League. El atacante no se mordió la lengua y reconoció que este puede ser su año por el Mundial 2026.

Mbappé en la previa del Real Madrid vs Inter de Milan resaltó sus opciones de ganar el Balón de Oro: "Cuando juegas en el Madrid, la gente te asocia con premios como el Balón de Oro. Yo he hecho historia en la mejor competición del mundo este verano y creo que puede ser un buen año".

'Kyky' que no es tonto recordó que se convirtió en el goleador del Mundial 2026; pero además se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Un reconocimiento que será difícil de superar por el resto de candidatos en un año donde no se ve claro el ganador.

José Mourinho tiene su candidato para el Balón de oro

José Mourinho no se corta cuando tiene que hablar sobre la actualidad en el fútbol. Al ser preguntado por el próximo ganador del Balón de Oro, fue muy claro y reflexivo; eso sí, dejó muy claro quién debe ganar el premio individual y sus respectivas razones para alcanzarlo.

Mourinho en rueda de prensa previo al duelo entre Real Madrid vs Málaga, resaltó quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque no nombre explícitamente a Kylian Mbappé, si resaltó lo siguiente: "Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano".