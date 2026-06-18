Thierry Henry sin anestesia contra Cristiano Ronaldo: "El equipo necesita marcar, no tú"

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Thierry Henry, leyenda del fútbol francés y actualmente analista durante el Mundial 2026, no perdonó la floja presentación de Cristiano Ronaldo en su estreno en la cita mundialista contra República del Congo, donde Portugal igualó a un gol en la jornada de este miércoles 17 de junio.

Una de las más llamativas fue la del exdelantero francés Thierry Henry, quien cuestionó algunas decisiones del capitán portugués durante el encuentro y consideró que priorizó demasiado la búsqueda del gol personal.

Durante su participación en un programa de análisis deportivo, Henry enfatizó que el objetivo principal debe ser el beneficio colectivo del equipo. El campeón del mundo con Francia señaló que, en determinadas acciones, Portugal necesitaba encontrar la mejor opción ofensiva posible y no necesariamente que Ronaldo fuera el encargado de finalizar cada jugada.

Henry pide más juego colectivo de Cristiano Ronaldo con Portugal

La crítica del exjugador estuvo centrada en una acción específica en la que, según su interpretación, Cristiano intentó posicionarse para rematar en lugar de facilitar una mejor línea de pase para sus compañeros. Henry consideró que ese movimiento terminó favoreciendo el trabajo defensivo del rival y redujo las opciones de peligro para el conjunto portugués.

El equipo necesita marcar goles, no tú. Cristiano Ronaldo se cruzó en el camino de Bruno Fernandes y evitó su gol. Debía crear espacio, no ir a rematar para ser él quien marcara", sentenció el ex jugador del FC Barcelona.

A pesar de los cuestionamientos, Ronaldo sigue siendo una de las figuras más importantes de Portugal y uno de los líderes del vestuario. Sin embargo, las declaraciones de Henry han generado un intenso debate entre aficionados y analistas sobre el papel que debe desempeñar el delantero dentro del esquema de la selección, especialmente en una Copa del Mundo donde cada detalle puede marcar la diferencia.