Mundial 2026: México y Corea del Sur van por el pase en la segunda jornada

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Nelson Contreras S. | @nelsocon2020

La selección de México, que ganó en su juego inaugural a Sudáfrica por 2-0, buscará este jueves 18 de junio una nueva victoria ante Corea del Sur para asegurar el pase a la segunda fase del certamen universal. Los aztecas han ganado cinco partidos en los Mundiales ante equipos asiáticos y ello puede ser un buen indicio para un posible lauro.

Sin embargo, no les resultará fácil, ya que Corea del Sur dio una terminante demostración al vencer a República Checa por 2-1. Raúl Jiménez ha marcado en los dos últimos partidos tras anotar frente a Sudáfrica y podría convertirse en el primer jugador de su país en marcar en sus dos primeros partidos como titular en un Mundial, al igual que Julián Quiñones.

Hwang In-beom fue la gran figura de los coreanos en la jornada inaugural (un gol y una asistencia). Ese fue su séptimo gol internacional.

Corea busca recortar la diferencia histórica

El encuentro entre los anfitriones ya presenta problemas para sus entrenadores, pues se conoce que el defensor central mexicano César Montes no podrá jugar tras su expulsión ante Sudáfrica.

Por su parte, Corea del Sur tiene dudas, pues no se sabe si podrán disponer de Kim Tae-hyeon debido a problemas físicos. Las posibilidades de triunfo favorecen a los asiáticos, pero los aztecas se crecen en el estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco.

Como dato adicional, es la tercera vez que estas dos selecciones se enfrentarán en el Mundial, 1998 y 2018, con resultado favorable para el conjunto mexicano.