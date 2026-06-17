Mundial 2026: la bonita historia que llevará a una ecuatoriana a su octava Copa del Mundo

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Hay historias que dan la vuelta al mundo y a las redes sociales de inmediato por lo que generaron a una persona. Ejemplo de esto es María del Jesús Pinargote, una mujer ecuatoriana de 65 años, que sido tendencia por haber ganado un premio en su momento que la hicieron una asidua en Copas del Mundo.

La ecuatoriana ganó un premio mundialista en 1998, desde ese año ha contado con la dicha de haber estado en siete ediciones con todos los gastos pagos. Para ser merecedora de esa recompensa debió participar en su día en una promoción de una bebida muy conocida, de la que completó seis vasos coleccionables y los intercambió por unos cupones.

María reveló esta historia en CNN y rememoró sus recuerdos cuando pudo por fin confirmar que ese galardón era real y que estaría viviendo el evento futbolero más importante.

"Se compraba la gaseosa de vidrio, la tapa venía y nos daban un vaso, uno canjeaba el vaso y ahí le daban un cupón", dijo e incluso pensó que se trataba de una broma.

Mundial 2026: una nueva edición a la cuenta

Pinargote recordó cuando le notificaron la victoria y lo que pensó por esas horas: "Me dijeron que había salido favorecida con el premio de viaje de por vida a los mundiales y yo no lo creía (...) después mandé a mi esposo para que investigara bien cómo era y me dijo que sí, que me había ganado el viaje de por vida". Y agregó: "Él estaba muy feliz y yo también, saltábamos de alegría y todo".

La primera edición a la que asistió fue en Francia 1998. Desde entonces visitó Japón 2002 (que se jugó también en Corea del Sur), Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el más reciente fue en Catar 2022.

"Hay más emoción cuando clasifica la Selección de uno, es lindo estar en un estadio y ver la bandera en otro país, nuestra bandera ecuatoriana", expresó también sobre la clasificación de Ecuador a este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.