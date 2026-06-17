Mundial 2026: Ronaldo se rindió a Messi y dio el debate por terminado

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El mundo del fútbol disfrutó de una nuevo recital de Lionel Messi, esta vez en el Mundial 2026, tras un hat-trick ante Argelia para dar la victoria 3-0 a su Argentina. Con casi 39 años de edad, el capitán de la 'albiceleste' se llevó los focos una vez más y generó distintos debates, incluso en una de las leyendas del fútbol: Ronaldo.

El brasilero, que vio como 'Leo' superó su récord de 15 goles en Copas del Mundo y subió en la cima del registro en la historia de los mundiales con 16, después del partido dejó unas palabras contundentes que cierran el debate, según su punto de vista.

Principalmente elogió al argentino en unas palabras al medio portugués A Bola y luego no tuvo empacho en decantarse por Lionel en el debate sobre el mejor de la historia.

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó, al tiempo que agregó: "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo".

Mundial 2026: Lionel Messi podría quedarse en solitario con el récord

El albiceleste alcanzó este lugar en la tabla histórica en su sexto Mundial, tras haber estado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rudia 2018, Catar 2022 y ahora esta de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A su vez, dentro de todas las razones especiales que hicieron el momento importante, está en que coincidió con su encuentro número 200 con la selección Argentina.

Los elogios no fueron solo desde el brasilero al argentino, sino que 'Leo' también tuvo palabras destacadas al conocido 'Fenómeno': "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".

En todo esto, Lionel Messi volvería a la acción el lunes 22 de junio para medirse ante la selección de Austria y posteriormente jugará el sábado 27 contra Jordania, dos partidos en los que puede quedarse con el récord en solitario.