Mundial 2026: Kylian Mbappé habla tras ser el máximo goleador de Francia

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Kylian Mbappé ha escrito una página dorada en la historia del fútbol francés. Tras su brillante actuación en la victoria por 3-1 ante Senegal en el debut del Mundial 2026, el capitán de la selección gala se consolidó como el máximo goleador histórico de Francia, alcanzando los 58 tantos.

Visiblemente emocionado por el logro alcanzado en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el delantero del Real Madrid compartió su gratitud y reflexión sobre lo que significa este récord.

"Un gran orgullo poder convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de nuestra selección, un país que ha visto pasar a tantos grandes jugadores", expresó.

Asimismo, también mencionó la importancia de sus compañeros, "gracias a todos mis compañeros, al personal, y a la FFF por la eterna confianza desde el primer día. Y gracias por vuestro apoyo. Seguimos, aún queda mucho por hacer".

A solo dos goles del récord

Su doblete frente a Senegal le otorgó el trono nacional y le permitió sumar 14 goles en Copas del Mundo, superando el histórico récord de Just Fontaine (13 tantos).

Con este registro, Kylian Mbappé se posiciona ahora a solo dos goles de igualar los 16 tantos que ostentan Miroslav Klose y Lionel Messi como máximos artilleros en la historia de la competición mundialista.

A sus 27 años, el atacante merengue continúa desafiando las estadísticas, consolidándose como un finalizador leta y como el máximo artillero histórico de la selección francesa, reafirmando su rol como el pilar fundamental del proyecto dirigido por Didier Deschamps.