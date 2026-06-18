Mundial 2026: Técnico de Ghana hace historia en Copas del Mundo

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El Mundial 2026 tiene una nueva página de la que hacer mención en la jornada de este miércoles 17 de junio. La misma se registró en el marco del partido entre la selección de Ghana y Panamá por el Grupo L.

Justamente, este encuentro regaló un momento para la historia con el técnico del banquillo ghanés como principal protagonista. Se trata de Carlos Queiroz, quien se convirtió en uno de los técnicos con más presencias en mundiales.

El portugués precisamente con este partido puso sobre la mesa su dirección número cinco en Copas del Mundo. Ya había entrenado a Portugal en Sudáfrica 2010, Irán en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Mundial 2026: ¿En qué lugar quedó en la historia?

El estratega luso a partir de este partido se subió al segundo lugar en el listado histórico e igualó a Bora Milutinovic como el estratega con más participaciones en toda la historia del torneo.

Lo del entrenador es meritorio porque apenas se hizo cargo del combinado africano hace poco más de dos meses y le tocó preparar esta Copa del Mundo en tiempo récord.

El técnico que pasó por el Real Madrid y estuvo en una una destacada etapa como asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United ahora deberá preparar lo que viene para su selección, que no es poca cosa por los rivales.

El siguiente gran reto de Ghana en el Mundial 2026 es nada más y nada menos que contra Inglaterra el próximo martes 23 de junio, luego cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra otro complicado rival como Croacia.