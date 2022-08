El PSG firma a este volante español

En las últimas semanas, se confirmó que el volante español Fabián Ruiz no extendería su contrato con el Napoli para la temporada 2023/2024. Esto impulsó al combinado campano a buscarle una salida al jugador sevillano para evitar una mayor minusvalía por un jugador que costó 30 millones a los italianos.

Entre los pretendientes del ex mediocampista del Real Betis se encontraron el Manchester United, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Sin embargo, fueron estos últimos quienes establecieron un mayor interés en hacerse con los servicios del internacional ibérico, enfocando sus esfuerzos en concretar su fichaje antes del cierre del mercado veraniego.

Este lunes, de acuerdo con el especialista en fichajes Fabrizio Romano, la entidad parisina consiguió asegurar la contratación de Ruiz hasta el año 2027, pagándole al Napoli una cifra de 23 millones de euros como cuota final.

Paris Saint-Germain are finally set to sign Fabián Ruíz, here we go! Been told he will fly to Paris tomorrow as deal is set to be completed. 🚨🔴🔵 #PSG



Fabián will sign for PSG until June 2027. €22/23m to Napoli as final fee. pic.twitter.com/t1hTYlym9A