Casemiro alerta que Argentina no es sólo Messi

Copa América

Jueves 8| 1:34 pm





Casemiro, centrocampista de la selección brasileña que el sábado se mide a Argentina por la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, alertó este jueves que los jugadores de la Canarinha tienen que tener en cuenta que la selección argentina no se reduce sólo a Lionel Messi.



"Argentina es una selección con jugadores de altísimo nivel. No es sólo un jugador. Sabemos de la calidad que tiene Messi, que es un gran jugador, pero tenemos que valorar a toda la selección argentina y tenemos que respetarlos a todo", aseguró el jugador del Real Madrid español en una rueda de prensa.



El volante dijo igualmente que la preocupación de los brasileños tampoco se puede reducir sólo a Messi y a su compañero en la delantera argentina, Lautaro Martínez, autores juntos de siete goles en la Copa América y la pareja de atacantes más eficaz del torneo.



"Tampoco es sólo Messi y Lautaro. No podemos darle énfasis sólo a los dos. Son jugadores de gran calidad y dos de los más alto nivel en el mundo, pero Argentina llegó a la final por el grupo, por sus jugadores. Tenemos que tener respeto por todos", afirmó.



La final de la Copa América medirá el sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a Brasil, anfitrión, campeón vigente y máximo favorito, y a Argentina, que creció en sus últimos partidos guiado por Lionel Messi.



Será la primera final entre los históricos rivales sudamericanos desde la de la Copa América Venezuela 2007, vencida por Brasil en los penaltis.



Casemiro afirmó que, por el sector que juegan, termina coincidiendo en el 70 % de las jugadas con Messi, pero alertó que, como Brasil marca por zona y no individualmente, no se puede decir que será el único responsable por frenar al varias veces mejor del mundo.



"Lo admiro mucho pero Argentina no es sólo Messi y el poder defensivo de la selección brasileña no es sólo Casemiro", dijo.

EFE