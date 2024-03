¡Por fin! Nadia Ferreira y Marc Anthony muestran la cara de su bebé

Nueve meses tuvieron que esperar los fanáticos de esta famosa pareja para conocer el rostro de su hijo. Y finalmente, este 12 de marzo Nadia Ferreira publicó una fotografía del bebé que tuvo junto al cantante Marc Anthony el pasado mes de junio de 2023. Pese a que la pareja hizo parte al público del crecimiento del niño, siempre tapaban su cara, lo que desesperaba un poco a los seguidores, esos mismos que hoy suspiran por la belleza de “Baby Marquito”.

“Felices 9 meses mi todo, mami y papi te aman!!!”, se lee en la publicación que adorna una hermosa fotografía del niño, quien evidentemente tiene un importante parecido con su madre. Vestido de beige y con un tierno gorro de oso, el bebé deja ver una sonrisa y sus resaltantes ojos grises, idénticos a los de su madre.

¿Cuál es el nombre del nené?

En noviembre de 2023, la paraguaya conversó con su amigo Carlos Adyan, presentador de Telemundo, a quien le habló sobre la felicidad que ha sentido al convertirse en madre. “Han pasado muchos cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener a mi familia, es algo que siempre soñé. Me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida, sin embargo, profesionalmente aún me queda mucho por hacer, estoy muy feliz”, comentó.

Admitiendo que ama a su esposo y a su bebé, la primera finalista del Miss Universo 2021, fue dejada al descubierto cuando Adyan reveló que al niño le decían ‘Marquito’ de cariño, refiriéndose a Marc Anthony Junior. “Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, relató la joven.

El hecho de que su esposo tenga siete hijos, no es impedimento para Nadia al desear querer agrandar la familia, y es que, la mujer manifestó sus ganas de querer darle uno o varios hermanitos a Marquito, por lo que es posible que en los próximos años la familia Muñíz Ferreira se multiplique. Entre tanto, habló sobre su equilibrio entre el trabajo y su familia, así como la compañía fundamental del salsero. “Todo es un balance y él y yo somos muy unidos y ahora tenemos a esta nueva persona, entonces somos todos para uno y uno para todos”.