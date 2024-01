Miss Universo 2008 Dayana Mendoza, de una vez por todas, suelta prenda sobre la razón de su divorcio (+Video)

En los últimos años, la Miss Universo 2008 Dayana Sabrina Mendoza Moncada se ha convertido en el foco de comentarios negativos en las redes sociales, y es que, tras haberse entregado por completo al cristianismo, ha realizado fuertes declaraciones en torno a situaciones de la vida, en especial a la homosexualidad, asegurando que el 99 por ciento de sus fans se va a quemar en el infierno. Hoy de nuevo es noticia al declarar sin pelos en la lengua momentos de su vida personal, entre ellos su divorcio.

Fue durante una entrevista para el medio Club 700 Hoy, que la también modelo residenciada desde hace años en Estados Unidos, indicó que, tras haber entregado su alma al señor se dio cuenta de muchas situaciones en su vida, entre ellos la relación que sostenía con el empresario italiano Michael Pagano, con quien trajo al mundo a su pequeña hija Eva.

La Miss Amazonas y Miss Venezuela 2007 contrajo nupcias con el hombre en el año 2013 en una bonita ceremonia con familiares y amigos cercanos en la República Dominicana y en septiembre del 2016 anunció a todos sus seguidores el fin de su amor.

“Me estoy divorciando. Ha sido una etapa difícil pero hoy en día puede decir que me siento muy, muy bien. Estoy tranquila. Y me siento agradecida por haber vivido estos años con esta persona que me dejo el regalo más maravilloso de mi vida que es mi hija Eva”, confesó en su momento Mendoza.

Años más tarde Dayana abre su corazón para confesar detalles sobre el final de su matrimonio. “Conocí a este chico y me enamoré, me casé y luego mi plan de vida como que se empezó a enfocar en la familia y tuve a Eva. Me casé con mucha ilusión, quizás tenía más ilusión que una realidad tangible, tenía muchos sueños y muchas cosas que quería hacer”, aseveró la caraqueña de ojos verdes.

Sin embargo, manifestó que un momento se dio cuenta de que la relación se estaba tornando difícil y decidió con mucho dolor poner punto y final. “Cuando me doy cuenta que la relación ya no iba para ningún lado. Ya que todo lo que se pudo hacer para tratar de rescatarlo no funcionaba, decidí quedarme como madre soltera. Fue muy difícil porque no sabía que hacer después, me pasó como si se me disolviera el mundo que yo quería tener. Lo que había planeado dejó de existir”, indicó La recordada Miss Integral 2007.