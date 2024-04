Luis Fonsi da una tajante respuesta sobre su separación con Adamari López

14 años se dicen fácil pero no lo son, y es el tiempo que tienen de separados los artistas Adamari López y Luis Fonsi, quienes no han visto luz tras su ruptura, pues hasta el sol de hoy siguen surgiendo detalles que manchan esa hermosa historia que vivieron desde el 2006 hasta el 2010, secretos que dejan ver que todo no era tan perfecto como se mostraba.

Luego de que la puertorriqueña hablara sobre lo tormentosa que fue su ruptura con el cantante. Ahora es Fonsi el que emite su opinión sobre este acontecimiento el cual no es un tema superado para muchos. En una entrevista con Yordi Rosado, aclaró que no le molesta hablar de lo sucedido, pero sí le cansa que sigan removiendo ese pasado.

En la conversación, Luis dejó saber que no le gusta hablar de su historia con López pues él ya tiene una familia construida, y sus hijos ya tienen acceso a todo lo que se habla en internet. “No me cansa hablar del tema, pero sí cansa. Porque, en mi caso, estoy casado y tengo hijos”, comentó.

“Tengo niños, especialmente la niña, tiene 12 años, es una niña brillante y tiene internet. Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”, añadió.

Fonsi quiere respetar a su esposa

Por otro lado, el intérprete de “Se supone” admitió que, su matrimonio con la conductora fue muy lindo y solo recuerda los buenos momentos. “Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de (Adamari López), simplemente el amor se acabó y eso pasa”, dijo.

Pensando en la estabilidad de Águeda López, quien también es la madre de sus hijos Mikaela y Rocco, el baladista resaltó: “Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo. Y creo que es un tema de respeto a mi señora, ella es hiper madura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella”.

Entre tanto, Fonsi invitó a los medios de comunicación a reseñar las cosas buenas que están haciendo ambos, y dejar a un lado la larga relación que vivieron. “Ada está brillando, le va súper bien tiene mucho éxito, celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el ex o la ex de en casa reportaje”, puntualizó.

López reveló cómo fue "el corte de patas"

En un encuentro precisamente con Yordi Rosado, la puertorriqueña dio detalles de la manera en la que el cantante se alejó de ella. “Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no se sabía si era la distancia”, adelantó.

“Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorara; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije: ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, continuó.

Asimismo, la animadora de “Desiguales” habló la manera en la que el baladista “le cortó las patas”. “Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”. López admitió que antes de contestar la llamada, sabía que su matrimonio estaba por caducar.