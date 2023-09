Miguel Moly le huye al matrimonio y este es el fuerte motivo (+video)

El cantante y compositor venezolano Miguel Moly continúan dando tela que cortar sobre su vida personal, pues resulta que confesó sin pelos en la lengua que estaba harto del matrimonio y que solo buscar disfrutar del amor, pero sin ataduras.

Durante una entrevista para el programa “Sábado en la Noche” del canal Globovisión, el intérprete de “Junto a tu Corazón” confesó que ya tuvo dos matrimonios duraderos pero, que no quiere por nada del mundo un tercero.

“Si te voy hacer tajante, yo no quiero casarme más nunca ya fueron 25 años en un matrimonio, 5 con el otro y aprendí mucho de eso. Soy un alma libre, quiero pasarla bonito y no hay nada peor que los celos, eso no van conmigo, solo quiero estar relajado”, indicó.

Igualmente, aseveró que a su edad solo quiere pasarla bien y estar feliz sin tener que aguantar situaciones negativas que dañen su estabilidad.

El artista de 58 años sostuvo un matrimonio de 25 años junto a la Miss Venezuela 1987 Inés María Calero, y fruto de esa relación nacieron sus dos hijos el cantante Jonathan Moly y Estefania Moly.

En el 2019 contrajo nupcias con la empresaria Wendy Villalobos en el archipiélago Los Roques, pero este 2023 anunciaron su divorcio con una fuerte polémica, luego de que la mujer denunció en el Ministerio Público supuesta agresión física y psicológica.

Actualmente el merengue mantiene una relación con la cantante, bailarina y vedette Elymar Zurita mejor conocida como “La Gaviota”.