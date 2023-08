Este es el ‘realero’ que ganaría Meghan Markle por hacer publicidad en Instagram

Hace algunos días, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, sorprendió al mundo con la creación de su cuenta oficial en Instagram que lleva un nombre muy simple, pues sin apellido ni nada solo tiene “Meghan”. Fueron muchas las especulaciones que generó la reactivación de una nueva cuenta de Markle, en las que figuran una posible separación del príncipe Harry.

La cuenta llega luego del cierre de @royalsussex, la cuenta en esa plataforma que tenían los duques con más de 9.4 millones de seguidores y era la vía por la que informaban a sus fanáticos de todo lo acontecido con esa parte de la familia real, y de cómo vivían su vida lejos de los palacios que decidieron abandonar cuando se mudaron de Inglaterra a Estados Unidos para iniciar un camino sin reglas ni protocolos que exige la corona.

Aunque no está completamente confirmado que la cuenta se trate de la esposa de Harry, una fuente cercana informó al Daily Mail que la estadounidense se está preparando para regresar a la red de la camarita, tal como estaba antes de iniciar su camino como duquesa, y es por ello que su foto de perfil es una imagen de unas peonías rosas. “Sí es ella. Muy pronto habrá un anuncio. Ella va a volver”, confirmaron.

Cabe destacar que, las peonías son sus flores favoritas, por lo que podría ser un nuevo punto que indique que quien está detrás de la cuenta sea la propia Meghan. Hasta el momento la cuenta acumula 118 mil seguidores, y entre ellos se encuentran páginas aficionadas y relacionadas con la realeza británica. Al parecer, Meghan está esperando que pase el festivo del 4 de septiembre (Labor Day), para darle forma a su nueva cuenta de Instagram.

Ahora bien, la también actriz era muy activa en sus redes sociales, antes de emparejarse con el hijo del Rey Carlos III, tenía más de tres millones de seguidores, y un blog de estilo de vida que se llamaba “The Tig”, con el cual ganaba mucho dinero ofreciendo recetas de cocina, recomendaciones sobre vinos y consejos para vivir bien, lo que podría estar retomando con este posible regreso a la plataforma.

Según una información de The Times, Meghan querría convertirse en lo que se llama ahora un “influencer” y enfocar su estatus de duquesa, lo que la ayudaría a publicitar su vida ahora con el título que le fue otorgado, y además facturar sin tener que depender del dinero de la familia de su esposo. Un especialista en redes sociales, aseguró a Daily Mail que su regreso al mundo digital no sorprendería a su entorno, pues ella siempre ha manifestado su deseo de hacerlo.

“Esperaría que se convirtiera rápidamente en una de las cuentas más seguidas en Instagram. Tienes celebridades como las Kardashian, que puede cobrar 1 millón de dólares (790.000 libras esterlinas) o más por una sola publicación promocionando un producto”, señaló el experto.

Es por ello que, muchos opinan que Markle no regresará al internet a cambio de nada, por lo que podría estar cobrando por una publicación un aproximado a ese monto, y es que… ¿Quién no quisiera que la duquesa de Sussex le hiciera publicidad a su marca, empresa, nombre, etc?