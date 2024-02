¡Desgarrador! Thalía se encuentra muy delicada de salud y grita desesperada ayuda (+Detalles)

La cantante mexicana Thalía abrió su corazón este miércoles 31 de enero para compartir con sus miles de fanáticos por todo el mundo que a sus 52 años ha sido diagnosticada con una grave enfermedad, con síntomas muy fuertes, que asegura le está causando una gran lidia en su organismo.

La intérprete de “Piel morena” utilizó su cuenta personal de TikTok para confesar que durante una consulta fue diagnosticada con disgeusia. “Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”, comentó de manera desesperada.

Según el Centro Clínico Dental de Barcelona, España, la disgeusia es un trastorno del gusto que tiene como síntoma principal una sensación desagradable en la boca de manera constante. La forma de manifestarse de esta alteración no siempre es la misma, ya que el paciente puede experimentar un sabor desagradable salado o metálico, señalan.

La también empresaria y esposa de Tommy Mottola puntualizó en la red social que es una situación muy complicada y que siente su cuerpo muy extraño. “Tomó agua con limón, cosas con vinagre y comer cosas con mucha sal. Es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo, cuando como, todo me sabe, pero después que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca”, indicó.

No es la primera ocasión que la artista se ve delicada de salud, hace 17 años atravesó un momento muy fuerte al ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas. En su momento la situación la llevó a estar un tiempo alejada de las cámaras y de la vida pública por los insistentes dolores.

“Sentía que me estaba muriendo. Yo vi un día a mi marido a los ojos y le dije: “mi amor, es el último día que me ves con vida, estoy a punto de morir, ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos y esto”. Fueron dos años y medo en protocolo médico muy intenso”, informó hace varios años en una entrevista.

Finalmente, la hermana menor de la también actriz Laura Zapata no ha comentado cómo hará para poder recuperarse de la nueva enfermedad que la aflige.