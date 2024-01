¡Qué dolor! Tiktoker venezolana revela la mortal enfermedad que la está matando

Desde hace un tiempo los venezolanos han caído rendido al cómico contenido que realiza la tiktoker Yarilu del Carmen, mejor conocida como Yarilu “La Famosa”, con su pelicular personalidad y carisma se dio a conocer realizando discusiones que surgían de la relación amorosa que sostenía en su momento con Héctor Luis Guerra Galeno, conocido como “Maggu”, logrando un millón de seguidores solo en Tiktok. hoy detrás de esa sonrisa y cómicas escenas se encuentra una dolorosa noticia que ha impactado a sus seguidores, al revelar que padece un carcinoma epidermoide grado 3 de característica maligna.

A través de un clip en su cuenta de Instagram Yarilu compartió la dolorosa noticia en compañía de su inseparable amigo, manager y creador de contenido Israel Velásquez y Zailex Salazar, quienes han estado en los fuertes momentos de la mujer de 34 años, que también padece de una condición mental y física. En el video alegaron que necesitan con urgencia realizarle varios exámenes. “La lesión que ella (Yarilu) estaba presentando es un carcinoma maligno, le mandaron hacer varios exámenes tomografía de tórax, abdomen y pelvis con doble contraste, también hacerle una cistoscopia y una colonoscopia”, aseveró Zailex.

Igualmente, con su cara muy triste y desencajada en las afueras del Hospital Dr Domingo Luciano de Caracas, Yarilu envió un mensaje a sus seguidores en apoyarla con recursos en un momento tan complicado, en especial al humorista Marko Música.

“Seguidores yo estoy muy delicada espero que ustedes me ayuden, no estoy grabando ahorita por la situación que estoy pasando, me siento muy mal. Pido a Marko Música que me ayuden. A todos los artistas que me den fuerza y valor para poder seguir recuperándome de lo que tengo”, manifestó.

Tras la noticia los comentarios se cariño y recuperación no se hicieron esperar el también creador de contenido José Santos mejor conocido como “La Jose” escribió. “Yari te quiero mucho”.