¡De infarto! Esto es lo que tendrán que pagar los venezolanos para ver a Yandel en concierto

A través de las redes sociales se pudo conocer una lista de precios de las entradas del concierto de Yandel en Venezuela, que se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en el Poliedro de Caracas.

Las imágenes donde se puede ver la lista de precios, la compartió la propia empresa productora que está al frente del espectáculo, y lo hizo a través de la red social Instagram, donde los internautas aprovecharon de dar su opinión sobre los precios y el espectáculo que dará Yandel en Venezuela.

Según la publicación, los precios varían desde los 20 hasta los 175 dólares, siendo las más económicas las ubicadas en Gradas superiores. La zona de Asientos inferiores tendrá un costo de 40 dólares, mientras que las Gradas móviles costarán 60 dólares por asiento. Las dos entradas más costosas serán las de VIP standing, que tienen un precio de 80 dólares, y las de VIP box que costarán 175 dólares.

“No hermano, si usted no viene con Wisin no va a vender ni dos mil entradas”, fue uno de los comentarios que más se viralizó en dicha publicación. “Creo que ha sido el artista que está cobrando más barato de todos los conciertos”, expresó otro internauta. Otros, por su parte, comentaron sobre el horario del concierto, “Espero que Yandel sí llegue puntual, no quiero estar esperándolo hasta las 12:00 a.m. o las 5:00 a.m.”.

Es de recordar que el cantante de música urbana es uno de los más prolíficos en el género y con más reconocimientos en la industria musical, pero luego de su separación con Wisin tuvo que reinventarse para sobrevivir en el negocio.