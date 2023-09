Internautas barren el piso con Deyna Castellanos luego de que opinara sobre Sonia O’Neill (+Fotos)

La noche de este 25 de septiembre, un nuevo choque entre Venezuela y Uruguay se vivió en el estadio Olímpico de la UCV, donde las venezolanas vencieron por la mínima de 1-0 al conjunto charrúa, un partido de infarto que terminó con un gol de la capitana Deyna Castellanos. Pero, a pocos minutos de haber iniciado el encuentro, los ánimos en la banca del equipo Vinotinto estaban caldeados debido a unas declaraciones de la futbolista Sonia O’Neill.

Y es que, ante la intriga de muchos sobre su ausencia, la mediocampista emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, revelando que fue sacada de la convocatoria junto a dos compañeras por “falta de comunicación” en la directiva del equipo. “No estoy lesionada, ni enferma, ni hice algo grave. Dos jugadoras de la selección y yo pedimos permiso a el coordinador durante nuestro tiempo libre para ir al banco al lado de nuestro hotel y por falta de comunicación la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir”, escribió.

En el mismo texto, Sonia destapó la olla sobre su mala relación con la entrenadora Pamela Conti y la acusó de “mentirosa”. “La entrenadora mentirá sobre esto después del partido y va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado a algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara que hace mucho tiempo lo desea”, sentenció.

No era para menos, que luego del partido, todos los fanáticos quisieran saber la versión de Conti y por qué no, también la de Deyna como capitana del equipo. En una rueda de prensa ofrecida post-juego, la maracayera dio su punto de vista, asegurando que no sabía con exactitud lo que había dicho su compañera y que, además, se sentía muy bien con las integrantes del equipo.

“No estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no pudo decir. Considero que es una persona adulta, si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones habrá que ver qué pasó. Yo estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos, somos 23 jugadoras y orgullosa de los resultados, en eso me voy a enfocar”, expresó la número 9, desatando la furia del público.

En las redes sociales, los usuarios critican a la capitana y la califican de “cómplice” de Pamela. Asimismo, rechazan el hecho de no “haber apoyado” a O’Neill como lo hicieron otras jugadoras. “Deyna Castellanos dentro del campo es la mejor, pero la imagen que está dejando como capitana es lamentable”, “Fuera Deyna Castellanos como capitana del equipo, se ha vuelto una líder negativa, arrogante”, “Que asquerosa declaración de Deyna Castellanos, el ego se le subió a las nubes”, escriben algunas personas.

“Deyna Castellanos jugadoraza, pero como persona le falta lealtad y principios”, “Son ideas mías o Deyna tiene los humitos muy arriba?”, “A los arrogantes les importa lo que piensen los demás, a los soberbios no, un ejemplo claro: Deyna Castellanos”, “Se le vieron las costuras… decepción total con Deyna Castellanos”, “No me gustó la actitud de Deyna Castellanos, tirar por un barranco a su compañera”, remataron los seguidores.