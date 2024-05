Escándalo en colegio católico por celebración del Día de las Madres con Strippers

Una controversia ha estallado en México luego de que se divulgaran imágenes de la celebración por el Día de las Madres en una institución educativa en Hermosillo, Sonora. En un giro irónico y sorprendente, las madres fueron homenajeadas con un show de "strippers" en un colegio católico.

Las imágenes del evento, que se compartieron en redes sociales, muestran a mujeres bailando y disfrutando del espectáculo ofrecido por los strippers, mientras otros asistentes observan y se suman a la diversión. A pesar de la naturaleza inusual del homenaje, algunas madres expresaron su satisfacción con la celebración.

"Gracias Isa por el festejo, estuvo excelente, no sé quién fue el ocurrente que se atrevió a tanto, sin miedo al éxito, soy su fan nos divertimos mucho (yo no soy de andar viendo encuerados pero me divertí mucho viendo a las mamás como locas)", escribió una de las representantes que asistió en redes sociales.

Sin embargo, la celebración ha generado críticas y debate en la sociedad mexicana, especialmente por tratarse de un colegio católico donde se espera un ambiente más conservador y respetuoso. Muchos han cuestionado la idoneidad de organizar un evento de este tipo en una institución educativa, especialmente considerando la presencia de menores en el lugar.

Las autoridades del colegio no han emitido comentarios públicos sobre el incidente, pero se espera que se lleve a cabo una investigación para esclarecer los detalles y determinar cualquier acción que pueda ser necesaria. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en torno a este inusual y controvertido evento en Hermosillo.