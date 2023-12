LVBP: Simón Muzzioti se despide tras una temporada de enseñanzas y experiencia con las Águilas del Zulia (+Declaraciones)

Estadio Monumental "Simón Bolívar".- Una de las piezas jóvenes de las Águilas del Zulia se despide este sábado del equipo y será una baja considerable para el mánager Néstor Corredor. Simón Muzzioti tendrá su último compromiso con los rapaces en esta zafra frente a los Leones del Caracas en su nuevo recinto en La Rinconada.

Muzzioti, de 24 años de edad, pertenece a Filadelfia en las Grandes Ligas y su permiso para estar con los rapaces era hasta hoy, por lo que debe tomarse unos días de descanso y volver a Estados Unidos para empezar su preparación para el Spring Training del próximo año, donde tiene la misión de formar parte de la Gran Carpa.

El cumanés habló en exclusiva con Meridiano sobre lo que representa para él jugar con las Águilas, tras haber disputado lo que él considera su primera zafra con los rapaces al haber permanecido más tiempo con el club en esta campaña 2023-24 de la LVBP.

Superación

Muzzioti destacó que esta temporada con las Águilas estuvo llena de retos y que los fue superando para ir mejorando, incluso salir de un bache ofensivo al inicio del torneo, antes de cerrar su participación los rapaces. "Más que todo de superación, de etapas difíciles. He tratado de aportar al equipo lo que he podido y, lastimosamente, al principio, se me complicó un poco la cuestión: Poco a poco, con la ayuda de la experiencia, he podido aportar un poquito más y el balance es que el equipo está en una buena posición", dijo.

Además, agregó que el equipo puede subir algunas posiciones más dentro de la tabla de clasificación y la meta es llegar a ocupar el tercer lugar, debido a que Cardenales de Lara y Leones del Caracas se han afianzado en esas dos primeras plazas y se han distanciado del resto de conjuntos.

Asimismo, destacó que las Águilas están viviendo un relevo generacional, pero aún cuentan con piezas importantes que sirven de mentores para los peloteros más jóvenes. "Una nueva generación está entrando al equipo, unos nuevos aires. Nosotros estamos tratando de llevar al equipo a otro campeonato y creo que lo mejor ha sido compartir con ellos, las experiencias, lo que podemos hacer, las situaciones que puedan pasar y ellos nos dan eso para tratar de controlarlo en el campo", expresó.

Muzzioti explicó que considera esta campaña 2023-24 de la LVBP como su primera dentro del béisbol criollo, ya que en la 2021-22 solo estuvo en cinco juegos con el equipo y que esto le ha servido para mejorar diferentes herramientas de su juego para poder dar el siguiente paso en la MLB. "La experiencia ha sido que los pitchers veteranos, gente que ha jugado más pelota que yo, tienen sus planes, sus cosas diferentes a lo que uno viene viviendo allá en Estados Unidos. Diría que ellos van a lo que van, no llevan una rutina, un turno te puedan tratar de una manera y en el otro diferente, eso es una cosa a lo que uno no está acostumbrado en Estados Unidos siempre, pero es bueno aprender de esas experiencias que uno vive aquí para poder hacer el trabajo allá", manifestó el pelotero.