Cuatro piezas se unen a la pretemporada de Tiburones

Tiburones de La Guaira suma cuatro nuevas incorporaciones a sus prácticas oficiales de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Jhon Romero e Ian Churchill representan las novedades en el cuerpo de lanzadores, mientras que Daniel Montaño y Kelvin Meleán se incorporan como opciones para la ofensiva y el cuadro.

Romero, un brazo con experiencia en la LVBP

El derecho colombiano Jhon Romero conoce el circuito venezolano luego de su paso por los Tigres de Aragua. Además, forma parte de la selección de Colombia que disputa el reciente Clásico Mundial.

En la LVBP, Romero participa en 23 encuentros y acumula 19.1 innings de labor. En ese recorrido registra 2.79 de efectividad, 1.66 de WHIP y 16 ponches. Ahora, el lanzador se suma al conjunto litoralense como una de las piezas importadas para la nueva campaña.

Churchill completa la importación

El zurdo estadounidense Ian Churchill es el segundo extranjero que se incorpora a los trabajos de Tiburones.

Churchill tiene actividad durante 2026 entre la Atlantic League y la Liga Mexicana de Béisbol. Con los Acereros de Monclova deja registro de 2-0, efectividad de 0.00, WHIP de 0.50 y dos ponches en 2.0 innings.

Montaño mantiene su lugar en el proyecto escualo

Daniel Montaño, jardinero y bateador designado, de 27 años y zurdo, regresa para afrontar una nueva temporada en la LVBP.

Durante la campaña 2025-2026 disputa los 56 encuentros del equipo y deja una línea ofensiva de .256 de promedio, 8 cuadrangulares, 31 carreras impulsadas y 35 anotadas. Además, conecta 51 imparables y 10 dobles, con un OPS de .804.

Meleán vuelve al cuadro

El Shortstop, Kelvin Meleán también se presenta en las prácticas después de una temporada junto a Senadores de Caracas en la LVBP.

En la reciente camapaña, Meleán aporta un promedio de .349, cinco jonrones, 59 hits, 38 carreras impulsadas y 39 anotadas, números que respaldan su aporte ofensivo dentro del conjunto.

El venezolano además cuenta con experiencia en el sistema de Ligas Menores y mantiene su vínculo con Tiburones desde hace varias temporadas.

Con estas cuatro incorporaciones, La Guaira continúa la puesta a punto de su plantilla mientras avanza la preparación para la temporada 2026-2027.