¿Nuevo cargo a la vista? Oswaldo Guillén responde si dirigirá a Venezuela en un Clásico Mundial (+Declaraciones)

Desde hace varios días, todo lo referente al beisbol venezolano se reduce a dos nombres: Tiburones de La Guaira y Oswaldo Guillén. Y es que la temporada 2023-2024 de la LVBP tuvo un sabor especial gracias a ese par, quienes fueron capaces de regalarle a la fanaticada un título luego de más de tres décadas.

Ahora el objetivo pasa a un nivel más alto con la Serie del Caribe. Una posible consagración del conjunto escualo en este evento significaría cerrar con broche de oro unos meses de ensueño, en tanto que para Ozzie podría afianzarlo aun más en su carrera por ese puesto de manager de Venezuela para un Clásico Mundial de Beisbol.

"No voy a decir que no voy a estar, porque mira lo que pasó con los Tiburones de La Guaira, que dije que más nunca en mi vida iba a usar ese uniforme y regresé", comentó Guillén en una entrevista para El Extrabase.

Si hay algo que ha caracterizado al oriundo de Ocumare del Tuy es su inteligencia y visión para romper sequías al mando de sus equipos. Con las Medias Blancas de Chicago lo logró con la Serie Mundial de 2005, mientras que este año hizo lo propio con Tiburones.

"Es bastante difícil de responder, porque de repente en un par de años me coloco el uniforme. Así que no voy a decir que no. Ya aprendí a no decir que no voy a hacer algo nunca más", finalizó.

Vale mencionar que en su momento fue considerado para ocupar el puesto de manager previo al Clásico Mundial 2023, pero Luis Blasini, gerente del combinado venezolano, aseguró que el objetivo de la Federación era seleccionar a alguien que estuviese trabajando en ese entonces en alguna organización de MLB.

Ahora, con su título de campeón de la LVBP con el conjunto escualo, su inicio arrollador en la Serie del Caribe 2024, y estas recientes declaraciones, ya no suena tan descabellado decir que para en dos años él sea el elegido para llevar a la gloria a Venezuela.