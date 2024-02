Serie del Caribe: Oswaldo Guillén no se quedó callado tras inconveniente en Miami

Previo al encuentro entre los Tiburones de La Guaira y Tigres del Licey por la primera jornada de ambos equipos en la Serie del Caribe, el estratega escualo, Oswaldo Guillén, tuvo un inconveniente para ingresar al LoanDepot Park de Miami, mismo que reveló en rueda de prensa después del compromiso.

El dirigente del combinado venezolano conversó acerca de un inconveniente con la seguridad en el que se vieron afectados su esposa y él. “Hubo una confusión porque no teníamos una credencial, a nosotros nos negaron la visa, las credenciales, hemos estado toda la mañana desde un teléfono buscando las credenciales”.

“Les dije a mis jugadores bienvenidos a una Serie del Caribe y a Miami. Y no es porque te digan que no tienes credenciales, es que tu vienes con la mejor manera de hacer las cosas y siempre me tocan donde no es y yo no soy un hombre que me voy a calar nada de nadie”, expresó Guillén, quien afirmó sentirse molesto por lo sucedido.

“Lo peor fue la falta de respeto hacia una dama”, finalizó “Ozzie”, quien calificó de falta de respeto la actuación del alguien relacionado con MLB, lo cual dijo que no permitiría de ninguna manera hacia su esposa.