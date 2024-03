MLB: Se pronuncia el nuevo grandeliga venezolano. "No saben lo que pasé para llegar hasta aquí" (+Video)

Uno de los aspectos más emocionantes para la afición venezolana de cara al comienzo de la temporada de Grandes Ligas, es la inclusión de nuevos paisanos en los roster de algunos equipos en el máximo nivel. Tal es el caso de Anthony Molina, un lanzador nacido en San Joaquín que se estrenará como big leaguer en el curso del 2024.

Los Rockies de Colorado colocaron al criollo dentro de la lista de los jugadores disponibles para los primeros compromisos de la Gran Carpa en la edición entrante. El derecho, de 22 años de edad, fue tomado por los rocosos en el draft de regla 5 proveniente de los Rays de Tampa Bay.

Desde su llegada al Spring Training, exprimió al máximo su esfuerzo para intentar ganarse la oportunidad que ahora celebra. Molina dejó registro de 14 hits concedidos, 6 carreras limpias, 2 boletos y 10 ponches en 11.1 innings de labor, colocando su efectividad en 4.76 y 1.41 de WHIP.

“Para mí ser grandeliga lo es todo, gracias a Dios trabajé muchísimo por eso. Mucha gente no saben lo que pasé para llegar hasta aquí. De verdad, esto es una bendición y estoy súper contento con los resultados”, confesó el serpentinero.

El trabajo que debe desarrollar un pelotero para alcanzar un lugar en el roster de equipo grande, es sin duda gigantesco. Anthony sabe mucho de lo que fue eso y por ello se ha ganado el ascenso.

“El manager me llamó a la oficina, me sentí nervioso, me dije: que sea lo que Dios quiera. Estaba el gerente, el coach de pitcheo y me preguntaron: ¿Qué significa para mí la regla 5? Yo le dije, honestamente, que si ellos me querían, yo me iba a quedar en el equipo, y si no, regresaba a Tampa. Me dijeron que no era necesario, que había hecho el equipo y me felicitaron”, soltó, según el departamento de prensa de los Bravos de Margarita, equipo al que pertenece en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

“Estamos más que contentos que nuestros jugadores sigan haciendo historia en MLB. Anthony es un muchacho muy serio y trabajador, nunca dudamos que, tarde o temprano, llegaría su momento. Lo felicito y le deseo mucho éxito y salud en su carrera. Siempre deseando que pueda jugar con Bravos, este año, en la isla”, resaltó Yves Hernández, gerente general de los insulares.