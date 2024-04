Conoce a los favoritos de la séptima carrera de la Rinconada

Continúan las reuniones dominicales en el Hipódromo de la Rinconada y las premiaciones especiales en cada competición. La tercera válida del domingo 28 de abril tendrá un adicional de 12.000$ e inicia a las 4:00 p.m. con una distancia de 1.200 metros.

En la arena se encontrarán 9 caballos de 3 años debutantes o no ganadores, los cuales son: Portofino (1), El De Will (2), Gerseb (3), Prince Cheraf (4), Red time (5), Luigino (6), Seven Time (7), Yasiel (8) y Mahomes (9).

Los favoritos de Gaceta Hípica para esta carrera son el 8, el 9 y el 1, en ese orden, y el mejor en distancia es El De Will.

