MLB: Emociones a flor de piel ante la última semana de Miguel Cabrera

A Miguel Cabrera se le acaban los días como jugador de beisbol. A medida que se acerca el final de su 21ª y última temporada en las Grandes Ligas, la jubilación se hace realidad, no es sólo una gira de despedida y regalos, es una conclusión.

"Sí, se está poniendo emotivo", admitió el pasado domingo en su rincón del club house visitante en el Angel Stadium. "No puedo dejar de pensar en ello" reconoció.

Una vez que los Tigres regresen a Comerica Park la próxima semana para la recta final, va a golpear realmente en casa. A pesar de todos los momentos increíbles que hemos visto de Cabrera a lo largo de los años,el competidor serio y motivado, el niño divertido de corazón, el compañero de equipo que apoya, el líder tranquilo, estamos a punto de ver un lado emocional del Señor Miggy que rara vez hemos presenciado.

"Estoy seguro de que será muy emotivo para él y para nosotros", dijo su compañero de equipo Tarik Skubal. "Creo que también será emotivo para mí. Veremos cómo lo lleva (…) "No lo estoy deseando. No estoy deseando que llegue el último partido en el que se vista con nosotros. Aún no parece real" admitió.

Por su parte, Eduardo Rodríguez sabe cómo son este tipo de situaciones, pues estuvo con los Medias Rojas en la última temporada de David Ortiz en 2016.

"Se siente que Miggy lo está tomando mucho mejor", dijo el zurdo. "Miggy lo está disfrutando. Está saliendo ahí todos los días, está jugando todos los partidos que lo ponen ahí, y simplemente lo está disfrutando. Eso es lo que realmente saco de ello. Es como si no fuera a retirarse. Eso es lo que pienso. Se lo está tomando como otra temporada. Creo que es la forma en que está controlando esa parte. No está pensando: 'Vale, este es mi último partido aquí'.

"Todavía no siento la tristeza que vamos a sentir la semana que viene. Todo el mundo la va a sentir, incluido él" añadió Rodríguez que sin embargo,aún no está preparado para eso.

"No. Nadie lo está incluidos ustedes. Nadie está listo para eso. Así me sentí con Papi: Nadie estaba listo hasta ese último juego. Recuerdo cuando terminamos la temporada en Boston. Todos fuimos al club house y él salió al campo para los fanáticos locales. Lo vimos por televisión porque ya estábamos dentro. Empezó a llorar y fue entonces cuando realmente lo sentiste, como si se hubiera ido. Así es como siento que va a ser con Miggy" explicó.

Pero resulta que ya se ha estado poniendo emotivo para Cabrera. Sólo que no lo ha demostrado. Parte de ello es, sin duda, la incertidumbre de lo que vendrá después. Durante dos décadas, el Tigre Mayor ha tenido la mayoría de sus días trazados en un itinerario, ya sea basado en un calendario de beisbol o en entrenamientos de temporada baja. A partir del próximo domingo, su agenda quedará totalmente abierta.

Él ha hablado con el mánager A.J. Hinch y otras personas del club sobre un papel en el retiro, algo parecido a un asistente especial. Puede que no pase los veranos recorriendo el sistema de granjas como el miembro del Salón de la Fama Alan Trammell, pero quiere estar cerca para contribuir. Quiere transmitir sus conocimientos y su amor por el juego.

"Quiero quedarme en este equipo y ayudar, hacer algo", dijo. "No quiero ser entrenador. Quiero moverme. (...) "Vamos a ver qué pasa. Pero quiero estar cerca de estos chicos. Estos chicos son especiales. Están creciendo ahora mismo. Están madurando. Creo que el año que viene van a ser mejores".

