MLB: Eduardo Escobar vuelve a mostrar su fuerza y la desaparece (VIDEO)

Eduardo Escobar la desaparece ante los Astros de Houston, para maquillar la paliza de los siderales ante los Mets de Nueva York.

El criollo despachó su sexto estacazo de la zafra, para poner la segunda carrera de su equipo en la pizarra. "El de la Pica descargó su fuerza, ante el relevista de los texanos, Phil Maton. Su batazo superó por mucho la cerca del bosque derecho en el campo de Houston.

Eduardo Escobar sends one deep into right pic.twitter.com/D53mFfsIGb