MLB: Ronald Acuña Jr. pega otro jonrón y le da frío (+VIDEO)

Ronald Acuña Jr. despachó su séptimo jonrón de la campaña, para liderar a los Bravos de Atlanta ante los Gigantes de San Francisco. El toletero criollo castigó a los de la bahía, para voltear la pizarra 6-5 de forma transitoria.

Luego de su estacazo, Ronald Acuña Jr. celebró a lo grande como tiene acustumbrado a la afición con "frio". Su batazo se depositó detrás de la cerca en el bosque izquierdo del Truist Park y recorrió 409 pies de distancia.

It's cold out here on the first day of summer 🥶@ronaldacunajr24 | @TheTraeYoung pic.twitter.com/zRbn0nGkLV