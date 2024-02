Serie del Caribe: ¡Es su momento! Oswaldo Guillén ratifica a su mejor lanzador para enfrentar a México (+Declaraciones)

A ningún equipo de beisbol le gusta perder, mucho menos cuando se trata de un torneo de gran importancia como la Serie del Caribe. Justamente, en la jornada de este domingo le tocó digerir ese trago amargo a los Tiburones de La Guaira, quienes cedieron ante una precisa labor monticular de Criollos de Caguas.

En un principio, el plan de trabajo para enfrentar a los puertorriqueños pasaba por tener a Jhoulys Chacín desde el primer inning, sin embargo, un inesperado inconveniente forzó a que Tiago Da Silva lo reemplazara con muy poco tiempo de preparación. Al final, el conjunto venezolano perdió su primer compromiso del torneo con marcador de 6-2.

"Es bueno que perdimos hoy, personalmente, para que veamos que no somos tan buenos como creemos, o como yo me lo creo. A veces, perdiendo también se puede ganar. Un solo hit que teníamos que conectar no lo dimos, y ahí se nos fue el juego de pelota", reflexionó el manager Oswaldo Guillén en la rueda de prensa postpartido.

El Tiburón más valioso ante México

Una vez culminado el encuentro contra los campeones de Puerto Rico, Ozzie dio su punto de vista sobre el desarrollo de todo lo que aconteció. Allí también aprovechó para ratificar al lanzador para el próximo juego de Tiburones de La Guaira, contra Naranjeros de Hermosillo este lunes a partir de las 4:30 pm (hora venezolana).

"Yo voy mañana con el mejor lanzador que tuvimos esta temporada, con Ricardo Pinto. Eso nos da un aire bueno, pero también tengo bastante confianza en el equipo. Nuestro bullpen tiene calidad", destacó.

Cabe recordar que el lanzador carabobeño fue el MVP de la final de la temporada 2023-2024 de la LVBP. Ganó sus dos aperturas y en 14 innings lanzados solo permitió ocho imparables, sin anotaciones, con seis bases por bolas y 11 ponches.

Pero más allá de lo que pueda aportar Pinto al equipo en su compromiso ante los mexicanos, Guillén sabe que detrás de él hay un bullpen talentoso, capaz de cumplir su trabajo y de mantener a raya a cualquier toletería, algo que se vio este domingo ante Caguas.

"Gracias al bullpen de hoy salvamos el bullpen para mañana. Eso es muy importante. En esta Serie del Caribe las cosas son día a día, poco a poco", finalizó.