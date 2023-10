Por esta razón una leyenda de Los Angeles Lakers criticó a LeBron James (+Video)

Desde el inicio de su carrera profesional, LeBron James ha sido objetivo de críticas por sus acciones dentro y fuera de los tabloncillos de juego. En esta ocasión, un ex jugador de Los Angeles Lakers fue el que habló sobre el "Rey" por lo que hizo durante el juego de pretemporada contra los Golden State Warriors.

En ese partido, James solo participó en la primera mitad y no jugó el resto del cotejo. Sin embargo, se quitó el uniforme y se puso ropa informal para acompañar a su equipo desde el banquillo y comió mientras veía el encuentro.

Michael Cooper, miembro del equipo histórico de los Lakers en los años 80 junto con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, fue quien criticó a "LBJ" por haber decidido comer en el banco y lo tachó como una falta de respeto.

Cooper no estuvo de acuerdo

El ex jugador mostró su rechazo a lo hecho por James en su podcast Showtime with Coop. "Tienes que tener respeto por el juego, hombre... Él está allí. No me importa que el tipo coma, pero ve a comer al vestuario y luego, cuando salgas, sal y sé parte del juego, no simplemente sentarse al final del banco a comer”, dijo el cinco veces campeón de la NBA con los laguneros.

El "Rey" no estuvo durante la segunda mitad del partido entre los Lakers y Warriors, donde su equipo cayó por 129-125, y en 18 minutos aportó 12 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.