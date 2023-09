NBA: Damian Lillard estará presente en este evento con los Blazers (+Detalles)

Luego que se conociera la solicitud de traspaso por parte de Damian Lillard a los Portland Trail Blazers, se esperaba que dicho jugador no estuviera presente con el equipo por el resto de lo que le queda de permanencia, sin embargo, parece que sí continuará al servicios de dicha organización.

De acuerdo a informaciones de medios internacionales, Lillard accedió a participar en el Training Camp de los Blazers en octubre, aunque esto no significa que las aguas estén calmadas y los deseos de mudanza de Lillard se hayan ido.

Las ofertas realizadas por Miami Heat no han terminado de concluirse, es por ello, que el traspaso de este jugador ha tardado más de la cuenta, especialmente cuando se conoce que no tiene deseos de seguir jugando para los Blazers, sin embargo, el equipo no tiene apuro en aceptar una oferta sencilla por Lillard.

De esta manera, el equipo estaría abierto a escuchar nuevas ofertas por parte de otras franquicias y posiblemente el Heat no logre reclutar a esta estrella, el cual ha sido su máximo objetivo desde que se conoció sus intenciones de salir de Portland.