Esta estrella de la NBA planea acompañar a su selección hasta su retiro profesional

Jonas Valanciunas fue una de las grandes figuras que ayudó a Lituania en el pasado Mundial de Baloncesto, logrando ayudar a su equipo a sumar múltiples victorias que los llevó a ser uno de los mejores equipos y llegar más lejos de lo que esperaban.

Incluso fue clave para la victoria ante la selección de Estados Unidos, sin embargo, muchos aficionados se preocupan por la continuidad de este jugador con dicha selección en otras citas internacionales, ya que podría no apuntarse a acompañarlos.

Pero esto no es así, ya que el mismo jugador habría admitido sus intenciones de acompañar a Lituania hasta el final de su carrera. “Me siento orgulloso de jugar para mi país. Esto es lo que puedo dar por Lituania. Así es como puedo poner a mi país en el mapa. Voy a seguir haciéndolo hasta que mi cuerpo me lo permita y hasta que el equipo me necesite”, expresó Valanciunas a medios internacionales.

La determinación de Valanciunas es muy importante para los jóvenes dela nueva generación de Lituania, quienes podrán ver el ejemplo más claro de competitividad y lealtad reflejado en dicho jugador, quien a pesar de tener su agenda comprometida en la NBA, sigue esforzándose por representar a su país.