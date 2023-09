Copa Mundial de Baloncesto: ¿Por qué en Mundiales el Team USA no va con sus mejores jugadores de la NBA?

La mala imagen del Team USA durante la Copa del Mundo FIBA 2023 llevó a que muchos aficionados del baloncesto se cuestionaran las razones por las cuales el director técnico de dicha selección, Steve Kerr, no llamara más estrellas para jugar el torneo.

No cabe duda que si Estados Unidos llevara a los mejores jugadores de la NBA habrían obtenido mejores resultados en dicho evento, sin embargo, no fue así. Ante esta situación muchos han criticado el trabajo de los norteamericanos, pero Kerr hizo todo lo que pudo, ya que en cualquier deporte, no está completamente en sus manos juntar a todas las grandes figuras del baloncesto.

Aunque en esta ocasión, Kerr no hizo el llamado a las estrellas como Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum o Kawhi Leonard, por lo que el precio de esta decisión le costó muy caro al entrenador de los Golden State Warriors en la NBA.

Sin embargo, todo indica que la razón principal por la que no todas las estrellas participan en el Mundial, es porque Estados Unidos no suele darle tanto peso a esa competición como a los Juegos Olímpicos, donde dicha delegación ha lucido muy sólida, incluso en Tokio 2020 estrellas como Kevin Durant, Tatum, Bam Adebayo, Zach LaVine no dudaron en apuntarse para dicha cita y consagrarse como campeones.

Incluso se especula que para los Juegos Olímpicos de París 2024, los norteamericanos juntarán a todas sus máximas estrellas para conseguir la medalla de oro, además sería la última participación en olimpiadas para jugadores veteranos como LeBron James y posiblemente Curry y Durant.