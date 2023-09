Copa Mundial de Baloncesto: Conoce las 3 razones que explican el fracaso de Estados Unidos en el torneo

Luego que Estados Unidos consiguiera dos títulos consecutivos en 2010 y 2014, han protagonizado dos fracasos en fila en los últimos eventos de este nivel. Este año se esperaba que el equipo lograra reivindicarse y volver a lo más alto, sin embargo, no cumplieron con los objetivos.

Muchos se preguntan ¿por qué pasa esto con el equipo norteamericano?, es posible que sea el compromiso con el que juegan los jugadores de esta selección en un evento mundialista, aunque también podría ser por la ausencia de sus máximas estrellas.

Sin embargo, hay tres razones que explican el fracaso de esta delegación durante la edición 2023, se las presentamos a continuación:

Ausencia de estrellas

El Team USA no consiguió juntar a sus máximas estrellas de la NBA y sin duda este fue uno de los equipos de Estados Unidos menos talentosos de la historia.

La ausencia de estrellas como Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum, etc, fue de gran desventaja para dicho equipo, no había ningún jugador All-NBA en la rotación, en pocas palabras el poder de este equipo no era tan abrumador como el de eventos anteriores.

Diferencia de Altura

Este fue uno de los aspectos que más afectó al equipo dirigido por Steve Kerr, equipos como Montenegro, Alemania y Lituani aprovecharon esta desventaja, donde superaron a los estadounidenses en los rebotes y fue un gran problema que les costó muy caro.

Jaren Jackson Jr., quien era la figura alta del equipo de las barras y las estrellas no tuvo un torneo sencillo, ya que tuvo que lidiar con el juego de otros pívots, además a veces tenía muchos problemas con las faltas y tenía que ir al banquillo, lo que provocaba que Estados Unidos estuviera débil en este aspecto.

La batalla del triple, otra derrota más

Estados Unidos tuvo problemas en la pintura, pero el juego exterior tampoco fue su fuerte, ya que en ocasiones fueron superados por equipos con mayor acierto en tiros de larga distancia y esto los llevó a acumular derrotas, una de las más evidentes fue ante Lituania, donde este equipo logró anotar varios triples desde varios ángulos, mientras que los estadounidenses se vieron limitados en ocasiones y no fueron tan consistentes como otras delegaciones.