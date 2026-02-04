Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 15:45 horas el próximo sábado 7 de febrero, Torino visita a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Torino

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Napoli. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega triunfante luego de ver caer a Lecce con un marcador 1-0.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 55 23 18 1 4 33 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 46 23 14 4 5 12 13 Torino 26 23 7 5 11 -18 18 Fiorentina 17 23 3 8 12 -11

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Como 1907: 14 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Pisa: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Bologna: 15 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Genoa: 22 de febrero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Torino, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

