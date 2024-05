Estos son los mejores juegos de PS4 que aún debes jugar en 2024

Play Station es una de las consolas de video juego más vendidas en el mundo. Incluso ha superado los 100 millones de unidades en ventas en todo el mundo. La máquina de octava generación de Sony cuenta, además, con uno de los mejores catálogos de la historia, con multitud de videojuegos.

Es cierto que hoy en día pensamos más en PlayStation 5, pero no hay que olvidar que aún hay muchos jugadores que disfrutan de consolas anteriores. Si tienes una PlayStation 4 y buscas nuevas aventuras, en este artículo te cuento cuáles son los mejores juegos de dicha máquina que valen la pena en 2024.

Si ya has dado el salto a PS5, recuerda que puedes jugar a todos los videojuegos de PlayStation 4 sin ningún inconveniente, así que esta lista también te interesa.

Los Mejores juegos de PS4 en la actualidad

God of War Ragnarok

La secuela directa del GoW de 2018 completó la trama abierta de Atreus y llevó la ira de Kratos a un nuevo nivel, con una batalla encarnizada contra Odín y otros dioses. En God of War Ragnarok te espera un viaje épico por los Nueve Reinos y por la mitología nórdica, con todos los apartados mejorados y ampliados. Juegazo.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7, la última entrega de la maravillosa saga de juegos de conducción de PlayStation, es la versión definitiva de este querido juego. Manejo muy divertido, cientos de coches, decenas de circuitos, horas y horas de contenido para un jugador, modo multijugador rankeado y actualizaciones constantes.

Red Dead Redemption 2

Sinceramente, creo que a todos nos sigue sorprendiendo que Rockstar fuera capaz de lanzar Red Dead Redemption 2 en la octava generación de consolas. Pero sí, lo hizo, y Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores videojuegos de la historia, con una jugabilidad realista y una historia emocionante e increíble.

The Last of Us Parte II

Joel, Ellie y Abby protagonizan The Last of Us Parte II, una aventura cruel, dura, visceral y muy emotiva. Un juego polémico donde los haya, pero brillante en su historia, en su jugabilidad y en los gráficos. Es el título con más GOTY de la historia y eso creo que ya lo dice todo. Si no lo has jugado, hazlo ya.

Uncharted 4: A Thief’s End

¿Volverá algún día la saga Uncharted? Ojalá sí, pero como no soy adivino, solo puedo comentaros que Uncharted 4: A Thief’s End es uno de los mejores videojuegos de aventuras y puzles jamás creados. La historia de Nathan Drake continúa con un viaje que te llevará a los lugares más espectaculares de nuestro planeta.

Elden Ring

El juego definitivo de FromSoftware, un título tan enorme y con tal nivel de libertad que es incluso difícil de creer que se llegara a crear. Pero sí, se hizo, y es un videojuego difícil y desafiante, pero tremendamente satisfactorio. Las Tierras Intermedias son apasionantes y peligrosas a partes iguales, y es un viaje que todo gamer debe vivir.

Bloodborne

“Bloodborne en PC” o “Bloodborne a 60 FPS” son dos frases que podrían matar de felicidad a más de uno. Ojalá algún día podamos pronunciarlas como una realidad, pero mientras tanto puedes disfrutar de este juegazo en su versión original en PlayStation 4. Una de las mejores obras de FromSoftware y uno de los grandes títulos de los últimos 20 años.

Resident Evil 4

Capcom es uno de los estudios más en forma del panorama actual. Juego que sacan, juego que triunfa, y Resident Evil 4 merece todo el reconocimiento del mundo. La desarrolladora japonesa está actualizando los títulos antiguos de RE a la perfección y esta entrega es otra prueba más. ¿Sabías que está ambientado en España?

The Witcher 3: Wild Hunt

Para muchos, el mejor RPG occidental de la historia. Juégalo y juzga por ti mismo, porque merece la pena, porque sus historias y su mundo no te dejarán indiferente. Eso sí, aségurate de que tienes decenas de horas de juego libres, porque tendrás que viciar mucho para superar el título y sus DLCs. Obra maestra.

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal es uno de los mejores JRPG de la historia de los videojuegos, sino el mejor. Su estética anime y su evidente punto de fantasía pueden hacerte creer que su trama puede ser poco relevante, pero nada más lejos de la realidad: es una historia maravillosa, que toca temas muy sensibles de la sociedad actual japonesa.

GTA V

Ahora que Rockstar está centrada en GTA VI puede que pienses que es hora de pasar página con la exitosa entrega anterior, pero lo cierto y verdad es que, más allá del modo online, GTA V sigue mereciendo mucho la pena. Su historia es realmente increíble y disfrutar de tres personajes es algo único que no se ha repetido. Juegazo tremendo para amenizar la espera de cara al lanzamiento de GTA VI.