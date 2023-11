NFL: La curiosa superstición que tiene Patrick Mahomes los días de partido

Los Kansas City Chief son el principal favorito a quedarse con el título de Super Bowl, el equipo lidera su conferencia luego de transcurrida más de la mitad de la temporada y eso gracias en parte a las actuaciones de su mariscal de campo Patrick Mahomes.

El jugador que ostenta el salario más elevado de toda la Liga Nacional de Fútbol Americano conversó con los hermanos Peyton y Eli Manning en la transmisión del partido del lunes por la noche entre los Broncos de Denver y los Buffalo Bills .

En dicha charlo confesó que tiene una llamativa cábala antes de cada encuentro y que la ha llevado a cabo desde hace varias campañas y la misma consiste en utilizar todos los encuentros la misma ropa interior.

En la plática indica que los mismos fueron obsequiados por su esposa, la ex futbolista Brittany Mahomes y que los lava regularmente siempre y cuando el equipo no esté en una racha ganadora, en dicho caso, no serán aseados.

Vale acotar que Kansas City ha ganado siete de sus últimos ocho compromisos, saque usted sus conclusiones.