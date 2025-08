El problema que enfrenta el nuevo Old Trafford

Suscríbete a nuestros canales

La remodelación completa de Old Trafford marcará el legado de Sir Jim Ratcliffe, quien quiere hacer historia en el Manchester United. Por ese motivo, comenzó un proyecto ambicioso en el recinto que marcará una época en la Premier League.

La idea surge bajo el concepto de ‘Nuevo teatro de los sueños’, moderno e innovador, con una capacidad de más de 100.000 localidades, garantizando un repunte en la economía de la zona.

Esta remodelación del Old Trafford, inyectará alrededor de 9.000 millones de euros en la economía local. Todo señala que este nuevo recinto será un ganar -ganar. Sin embargo no todo es color de rosa, según The Guardián, este ambicioso proyecto ya se enfrenta a sus primeros obstáculos.

El medio inglés señaló que para poder hacer realidad la construcción del nuevo Old Trafford es necesario adquirir por parte del Manchester United unos terrenos colindantes (una terminal de carga ferroviaria) los cuales tiene la empresa Freightliner.

En ese sentido, las negociaciones para comprar esos terrenos no han podido avanzar, y a fecha de hoy está completamente bloqueada.

El problema del Old Trafford

Todo responde al desacuerdo que existe en el precio de compra-venta, lo cual ha generado un colapso en los planes del proyecto. El sueño del United se ve frenado, ya que las cifras de lo que solicitan están muy lejos del presupuesto del conjunto inglés.

Freightliner está pidiendo más de 450 millones de euros por trasladarse de lugar. Mientras, el United fijó la cifra del terreno en 57M€. Obviamente esta distancia en sumas alejan el desarrollo del proyecto a corto y mediano plazo, y también para los red devils, quienes se fijaron wl regreso al nuevo Old Trafford en el 2030.

Dos posibles soluciones

The Guardian plantea dos soluciones. Que el United pueda subir fuertemente su oferta, ademas de una rebaja considerable de las pretensiones de la empresa ferroviaria. O sencillamente que el United y Ratcliffe deberían reducir la magnitud del proyecto para no necesitar dichos terrenos.