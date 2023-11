¡Subestima al Canelo! Terence Crawford se burla de la pegada del boxeador mexicano (+Video)

En medio de rumores y mucha polémica, se ha hablado de un posible combate entre el campeón indiscutible del peso welter, Terence Crawford y el monarca absoluto supermediano, Saúl 'Canelo' Álvarez, pero hasta el momento no hay nada concreto, lo único seguro es que el estadounidense sigue provocando al mexicano y ahora pone en duda su buena pegada, incluso se burla de los golpes del fajador tapatío.

"No me puedo subir a un ring pensando en que si este tipo me golpea me va a noquear, o que si me conecta me va a romper la costilla. Ni siquiera consideraría una pelea si pienso que no puedo soportar ese nivel de pegada, pero (Canelo) no es Deontay Wilder o algo así", dijo Crawford en entrevista con FightHub TV.

Crawford se convirtió en campeón autoritario, luego de vencer de gran manera a Errol Spence Jr. el pasado mes de julio, haciendo muestra de su talento y buen boxeo.

"Canelo no es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades... es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena", sostuvo Crawford.

En caso de que se concretara una pelea entre ambas figuras, "Bud" tendría que subir al menos 19 libras, para pasar de las 147 a las 168 libras para disputar el título indiscutido de los supermedianos que ostenta el tapatío.