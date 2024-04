Jockeys puertorriqueños los más destacados este jueves en Estados Unidos

La actividad hípica de este jueves 18 de abril en Estados Unidos se desarrolló con fervor y los jinetes boricuas destacaron de norte a sur al lograr trío de victorias por parte tanto de Edgard Zayas en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Florida, como de Manuel Franco en el Hipódromo de Aqueduct, en Nueva York.

Edgard Zayas inició la tanda victoriosa en Gulfstream Park a la altura de la tercera carrera del programa del jueves, donde impone al floridano Proverb (Flatter) con el entrenamiento del líder Saffie Joseph Jr., prosigue Zayas los triunfos en la quinta carrera con el ejemplar Cabernet (Brethren), también floridana y pupila de Juan Alvarado que sorprende con dividendo de $22,60 por ganador y en Back to Back Zayas gana la sexta prueba con Sand Dancer (Eskendereya), entrenado por Martin Drexler.

Manuel Franco por su parte, triplica en Aqueduct, New York este jueves al imponer en la quinta carrera a Cinderella´s Cause (Congrats), pupila de Mertkan Kantamarci, en seguidilla gana Franco también la sexta competencia con Khozy Kolby (Khozan), del establo de Carlos David, para completar el "Hat Trick" en la octava y última prueba de la tarde con el ejemplar Asset Purchase (Dialed In), yegua entrenada por Chad Brown para el Klaravich Stable.

Edgard Zayas con su trío de triunfos se coloca segundo por carreras ganadas y primero en producción en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park, mientras que Manuel Franco es líder en Aqueduct con 15 victorias y $851,480 producidos con sus conducidos. Zayas registra 24 montas entre el viernes 19 y el domingo 21 de abril en Gulfstream Park, mientras que Franco tiene 17 compromisos de monta en Aqueduct en el mismo periodo.