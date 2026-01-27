El sorpresivo semental que domina la estadística en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de finalizar el primer mes de la temporada 2026 en Estados Unidos, las estadísticas de sementales presentan un panorama inesperado. En un renglón dominado durante las últimas campañas por el casi imbatible Into Mischief, un nuevo nombre ha tomado el liderato por dinero producido, rompiendo con los pronósticos de la industria.

Este ascenso meteórico se debe a la espectacular victoria de Skippylongstocking en la Pegasus World Cup (G1) el pasado sábado 24 de enero en Gulfstream Park, la competencia mejor dotada económicamente en lo que va de año.

Un nuevo “comandante” en la reproducción

Exaggerator, el recordado ganador del Preakness Stakes (G1), es ahora el líder de los padrillos en Norteamérica por sumas ganadas, superando a pilares de la cría como Constitution, Gun Runner y el propio Into Mischief.

Con una producción de $1,766,614, el hijo de Curlin en Dawn Raid encabeza la tabla. Exaggerator, quien también brilló en las pistas al ganar el Santa Anita Derby (G1) y el Haskell Invitational (G1), ha encontrado en la madurez de sus hijos el impulso necesario para esta hazaña estadística.

Así marcha el Top 5 por dinero ganado en 2026 al momento:

Exaggerator: $1,766,614

$1,766,614 Practical Joke: $1,073,663

$1,073,663 Constitution: $1,066,542

$1,066,542 Gun Runner: $1,011,848

$1,011,848 Into Mischief: $1,010,175

Skippylongstocking: El baluarte de la familia

Sin lugar a dudas, Skippylongstocking ha sido el corredor que ha catapultado el legado de su padre. Defensor los colores de Daniel Alonso, el ejemplar ya acumula $5,461,250 en premios, para consolidarse como el mejor producto de Exaggerator en las últimas tres temporadas. Su longevidad pistera ha sido envidiable en el turf de alto nivel.