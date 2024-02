Conoce quien fue el jinete más destacado del fin de semana en el Championship Meet

El Championship Meet es el meeting más importante que se disputa en el hipódromo de Gulfstream Park. En él los mejores jinetes del país norteamericano se reúnen para participar. Este año se disputará hasta el 31 de marzo. Entre viernes, sábado y domingo el óvalo de Florida fue testigo de 31 pruebas.

El jinete más destacado el fin de semana fue el panameño Luis Sáez, quien ingresó al recinto de ganadores un total de cuatro veces. El día más productivo para el profesional fue el viernes, pues consiguió el triunfo en la quinta carrera con Beanpot, un tresañero hijo de Into Mischief que obtuvo su primera conquista en dos presentaciones y Future Is Now en la octava.

El sábado, Luis Sáez conquistó la quinta carrera con Sand Dancer, un ejemplar de nueve años entrenado por Martin Drexler. El domingo el panameño obtuvo la que pude considerarse la mejor carrera del fin de semana para él. Lo hizo en la sexta de la tarde con la yegua de tres años Amor Fati, hija de Liam’s Map que impresionó al dejar 70.43 para 1200 metros en su primera carrera. Esta potra fue presentada por Brittany T. Russell.

Luis Sáez ocupa el cuarto lugar, en lo que a victorias se refiere, del Championship Meet con un total de 43, cinco menos que el puertorriqueño José Luis Ortiz, quien se encuentra en la tercera casilla.