Liga MX: Árbitro se hace viral tras una peculiar decisión en el Monterrey-Pachuca

El fútbol no fue el gran protagonista en la séptima fecha del torneo Clausura en la Liga MX. En el partido entre los Rayados de Monterrey y el Deportivo Toluca las fanáticos y espectadores en general presenciaron al árbitro central Luis Enrique Santander explicar una de las decisiones claves del partido de una forma muy inusual.

Al minuto 44 del primer tiempo entre Monterrey y Toluca el principal anunció a todo el estadio su decisión de revertir una acción en la que había señalado penal y expulsión para un defensor de los Rojos, pero las palabras exactas usadas por el juez fueron las siguientes: "Después de la revisión en campo mi decisión es; Impenal y sin tarjeta roja, no falta balón a tierra". Algo que de inmediato se viralizó en redes sociales y fue lo más comentado del encuentro.

Algunos representantes del gremio arbitral alzaron su voz para salir en defensa de su colega y alegar que al momento de expresar su decisión por el altavoz del estadio ocurrió un problema con el sonido y por tal motivo su escucho "impenal" en luga de "sin penal", una explicación que algunas aceptaron y que otros no terminaron de creer.

No solo el gremio arbitral quiso exculpar al árbitro por su "mal uso" de las palabras, sino que también algunos se tomaron la libertad de explicar que en caso de que su intención original hubiera sido decir "impenal", el colegiado estaría en lo correcto ya que en una ejecución literal de la lengua no hay nada que impida referirse así a una acción que no ocurrió o que no procede.