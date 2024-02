Este futbolista chileno sufrió discriminación en su paso por un grande de la Liga MX

El fútbol es un deporte que se presta mucho a las discriminaciones de cualquier tipo: color, raza, etnia e incluso religión. No es solo es por parte de los fanáticos, sino también puertas adentro: clubes que critican el modo de vida de sus jugadores.

Este es el caso del defensor chileno del Club América de la Liga MX, Igor Lichnovsky, quien aseguró haber sufrido discriminación por parte de su anterior club: Cruz Azul, donde militó entre 2018 y 2020.

Durante una entrevista con Latino Podcast, el canterano de la Universidad de Chile reveló que la causa de la segregación era “su religión”, a lo que agregó que llegó a tener “malas experiencias” con compañeros de equipo, e incluso desveló que Santiago Giménez fue quien le manifestó lo que se decía en el vestuario.

"Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: 'No nos gusta lo que hace Igor'”, expresó.

"Hubo un momento, en un asado con él (Santiago Giménez), en el que me dice: 'A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor', entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo", aseguró el jugador chileno.

Luego de marcharse de La Máquina para el verano del 2020, el zaguero chileno emigró al Al-Shabab en Arabia Saudita, donde jugó un año completo, para volver a México con Tigres para el Clasura 2022 y donde consiguió estabilidad, permaneció durante tres torneos aunque fue perdiendo protagonismo, para entonces pasar al América a la mitad del torneo pasado, como una pieza fundamental para el título ante los propios Tigres.