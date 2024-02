Esto dijo Alexis Vega sobre su presunta indisciplina en Chivas de Guadalajara

El delantero mexicano del Toluca, Alexis Vega, reveló las razones por las cuales fue separado de Chivas ante el supuesto acto der indisciplina.

Durante una entrevista en el en el podcast de Jesús 'El Canelo' Angulo, Vega desmintió algunas versiones que circulan sobre la gravedad de la indisciplina que le costó su carrera en el Rebaño Sagrado. “Yo no salí a hablar sobre lo ocurrido, porque no tengo que darle explicaciones a nadie. Yo sé lo que pasó”, expresó.

Vega señaló que aquella noche en el hotel donde concentró Chivas en la jornada que enfrentó a los Diablos Rojos del Toluca “pasaron muchas cosas. La gente ve redes sociales, pero no sabe la realidad”.

“Solamente yo y los que separaron del equipo sabemos lo que pasó. Hablamos con Chivas, todo lo que pasó fue por bien de nosotros. Solo decir que todo lo que pusieron fue mentira. Son cosas que yo me voy a quedar. Hablé con mi familia, solo declaré que no fue nada de lo que pusieron", añadió el ofensivo.

Asimismo, el jugador tapatío señaló que sostuvo discusiones con diferentes aficionados por recibir comentarios sarcásticos en relación a lo ocurrido.

"Mucha gente después de la indisciplina salía a comer a la plaza y me pedían una foto y queriendo cotorrear. 'Me hubieras invitado a la fiesta'. Yo ya estaba fastidiado y los encaraba. Con varios me llegué a encarar. No salí a hablar, yo solamente sé lo que pasó y fue un momento complicado porque empezaron a poner muchas cosas. Inventaron muchas cosas", afirmó.

Alexis Vega, Raúl Martínez y Cristian Calderón fueron los jugadores implicados en la indisciplina. Actualmente, el ariete es pieza fundamental de Toluca luego de haber superado la etapa de recuperación.

El ex jugador de Chivas suma dos encuentros con los choriceros, de los cuales disputó 62 minutos y suma una anotación.