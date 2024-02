Liga MX: Nuevos detalles de la noche que terminó con Salvador Cabañas

Salvador Cabañas fue uno de los delanteros más impresionantes en el fútbol mexicano, su capacidad para marcar en cualquier registro, su asociación para jugar y el liderato que imponía en el grupo lo hacían pieza vital del éxito que mantuvo Club América mientras estuvo en activo. De hecho, una fatídica noche terminó por destruir su carrera y hoy se conocen nuevos detalles de un suceso que sacudió a México y al mundo del fútbol.

El lunes 25 de enero del 2010 Salvador Cabañas se encontraba en una discoteca llamada Bar Bar en la ciudad de México, en un momento donde el ex jugador se encontraba en el baño, se topa con José Jorge Balderas Garza (alias JJ, relacionado con un cartel de drogas) y cruzan un par de palabras que terminarían con el jugador paraguayo con un disparo en la cabeza. Ese suceso conmocionó al mundo del fútbol por completo y se cuestionó la seguridad que tenían ciertos establecimientos en México.

14 años después de aquel acontecimiento, el periodista Carlo Jiménez que llevó la noticia en aquel momento resaltó detalls que no se conocían del suceso que terminó con la carrera de Salvador Cabañas... "Según lo que declara el trabajador del baño que es la versión que queda establecida por la autoridad, están en el baño orinando y ‘El JJ’ le dice a Cabañas ‘¿qué pasó con los goles, por qué no has anotado?’ Cabañas se molesta y le dice ‘¿cuáles goles?. Se hacen de palabras y ‘El JJ’ saca la pistola y le apunta a Cabañas. Según la declaración, Cabañas le dice ‘jálale, a ver si cierto".

El periodista comentó..."Él tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso no muere, la bala choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás. No lo mata, pero sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo".

Salvador Cabañas no volvió a ser el mismo luego de eso, a pesar de estar vivo y gozar de buena salud, su carrera se vio truncada por ese suceso que lo acompañará a él y al resto de su familia por el resto de sus días.